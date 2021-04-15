Эстония временно не будет применять вакцину Johnson & Johnson

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Эстония отложит применение вакцины против коронавируса Johnson & Johnson, сообщил министр здоровья и труда Танель Кийк (Tanel Kiik).

На этой неделе в страну поступят 2400 доз этой вакцины, которую планировалось использовать для живущих в Таллинне и Тарту людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также лежачих больных, сообщил в четверг портал телерадиовещания ERR.

"Эстония отложит применение этой вакцины", - сказал Кийк Эстонскому телевидению.

По его словам, ранее из-за случаев образования тромбов после вакцинации данным препаратом американская компания Johnson & Johnson приостановила доставку вакцины по Европе и посоветовала государствам отложить ее применение.

Ранее также стало известно, что независимая консультативная группа при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в среду отложила вынесение рекомендации о продолжении использования вакцины Johnson & Johnson.