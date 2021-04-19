Главный инфекционист США считает, что страна вернется к применению J&J

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США Энтони Фаучи предположил, что вакцина Johnson & Johnson будет по-прежнему использоваться "в той или иной форме", хотя, возможно, с ограничениями или предупреждениями.

"По моим оценкам, мы будем продолжать использовать ее в той или иной форме. Я очень сильно сомневаюсь, что они просто запретят ее. Я не думаю, что это произойдет", - заявил Фаучи в интервью телеканалу NBC News.

"Я действительно думаю, что, скорее всего, будет какое-то предупреждение или ограничение, или оценка риска", - отметил он.

"Думаю, к пятнице мы уже будем знать, в какую сторону двигаться. Надеюсь, мы вернемся в нужное русло", - сказал Фаучи.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной компании Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину. Один человек скончался.

К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).