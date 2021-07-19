Tencent купит Sumo Group за 919 млн фунтов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. покупает британскую Sumo Group Plc за 919 млн фунтов ($1,27 млрд). Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, сообщила Sumo, которая предоставляет услуги для индустрии видеоигр.

Акционеры Sumo получат по 5,13 фунта за каждую принадлежащую им акцию компании. Это на 43,3% превышает котировки бумаг на закрытие рынка в пятницу (3,58 фунта) и на 45,5% средневзвешенную цену за последние полгода.

Котировки акций Tencent в ходе торгов в Гонконге в понедельник снижаются на 2,6%.

Бумаги Sumo Group подорожали при открытии рынка в Лондоне на 0,7% - до 3,58 фунта. Рыночная стоимость компании составляет 597 млн фунтов.