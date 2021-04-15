США в четверг объявят о новых санкциях против РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти США намерены в четверг объявить о новых ограничительных мерах против РФ, которые станут ответом на деструктивные, по мнению Вашингтона, действия Москвы, сообщил телеканалу CNN советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Мы считаем, что то, о чем сегодня президент Джо Байден собирается объявить, является пропорциональными мерами по защите американских интересов в ответ на вредоносные действия России, включая кибератаки и вмешательство в выборы", - приводит слова Салливана CNN.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

Агентство Bloomberg отмечало, что меры могут затронуть около 10 россиян и 20 юридических лиц. В свою очередь The New York Times сообщила, что санкции коснутся суверенного долга РФ.

По данным CBS, речь может идти о санкциях против более чем 30 российских организаций и высылке не менее 10 россиян из США, включая сотрудников разведки и дипломатов. Также, как ожидается, санкции будут включать указ, запрещающий покупку российского госдолга.

Телеканал CNN при этом со ссылкой на источники сообщил, что власти США собираются выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. По данным издания, на отъезд им дадут 30 дней.

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