Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

США в четверг объявят о новых санкциях против РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти США намерены в четверг объявить о новых ограничительных мерах против РФ, которые станут ответом на деструктивные, по мнению Вашингтона, действия Москвы, сообщил телеканалу CNN советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Мы считаем, что то, о чем сегодня президент Джо Байден собирается объявить, является пропорциональными мерами по защите американских интересов в ответ на вредоносные действия России, включая кибератаки и вмешательство в выборы", - приводит слова Салливана CNN.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

Агентство Bloomberg отмечало, что меры могут затронуть около 10 россиян и 20 юридических лиц. В свою очередь The New York Times сообщила, что санкции коснутся суверенного долга РФ.

По данным CBS, речь может идти о санкциях против более чем 30 российских организаций и высылке не менее 10 россиян из США, включая сотрудников разведки и дипломатов. Также, как ожидается, санкции будут включать указ, запрещающий покупку российского госдолга.

Телеканал CNN при этом со ссылкой на источники сообщил, что власти США собираются выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. По данным издания, на отъезд им дадут 30 дней.

Новость дополняется

США Россия

Новости

Банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

Кремль заявил о невозможности провести встречу Путина и Байдена в ближайшее время

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

МИД Турции подтвердил отмену прохода кораблей США в Черное море

CNN узнал о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

CNN узнал о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

Байден посоветовал миру готовиться к следующей пандемии

NYT сообщила, что новые санкции США коснутся суверенного долга РФ

NYT сообщила, что новые санкции США коснутся суверенного долга РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 15 апреля

Байден решил вывести войска из Афганистана вопреки позиции Пентагона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');