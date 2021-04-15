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Посла США вызвали в МИД РФ на "тяжелый разговор"

На Смоленской площади также пообещали "неотвратимый" ответ на новые санкции Вашингтона

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Посол США в Москве вызван в МИД РФ, заявила в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым", - сказала она на брифинге.

Захарова также анонсировала "неотвратимый" ответ Москвы на новые санкции Вашингтона. "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", - сказала она.

"В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США", - подчеркнула Захарова.

Новые санкции США

Ранее в четверг стало известно, что американские власти ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ. По версии Вашингтона, эти граждане и организации пытались повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также осуществляли "другие акты дезинформации и вмешательства".

Кроме того, банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ.

Также США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России, сообщил Белый дом.

Мария Захарова МИД РФ США

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