Германия выдала РФ Александра Великого, похитившего более 500 млн руб.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Германия выдала России участника ограблений на более полмиллиарда рублей.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что в РФ экстрадирован Александр Великий, участвовавший в ограблении кредитного кооператива на сумму не менее 484 млн рублей.

По версии следствия, в июле 2018 года участники преступной группы, включая Великого, переодевшись в одежду с символикой одной из российских спецслужб, под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива "Народный", расположенного в Москве. Они сковали наручниками сотрудников кооператива, и в течение двух часов избивали их, угрожая оружием.

Злоумышленники похитили имущество и деньги. Затем переодевшись в гражданскую одежду, скрылись с места преступления.

Между тем, как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники преступной группы, по данным полиции, в ноябре 2013 года совершили разбойное нападение на инкассаторов в Ленинградской области, похитив еще около 140 млн рублей.

Великий скрылся от правоохранительных органов и по поручению Генпрокуратуры России был объявлен в розыск.

В июле 2020 года его задержали на территории Германии.

По данным МВД, Великий обвиняется по статьям УК "разбой, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере", "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия" и "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, организованной группой".