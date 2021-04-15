Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Германия выдала РФ Александра Великого, похитившего более 500 млн руб.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Германия выдала России участника ограблений на более полмиллиарда рублей.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что в РФ экстрадирован Александр Великий, участвовавший в ограблении кредитного кооператива на сумму не менее 484 млн рублей.

По версии следствия, в июле 2018 года участники преступной группы, включая Великого, переодевшись в одежду с символикой одной из российских спецслужб, под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива "Народный", расположенного в Москве. Они сковали наручниками сотрудников кооператива, и в течение двух часов избивали их, угрожая оружием.

Злоумышленники похитили имущество и деньги. Затем переодевшись в гражданскую одежду, скрылись с места преступления.

Между тем, как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники преступной группы, по данным полиции, в ноябре 2013 года совершили разбойное нападение на инкассаторов в Ленинградской области, похитив еще около 140 млн рублей.

Великий скрылся от правоохранительных органов и по поручению Генпрокуратуры России был объявлен в розыск.

В июле 2020 года его задержали на территории Германии.

По данным МВД, Великий обвиняется по статьям УК "разбой, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере", "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия" и "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, организованной группой".

Германия

Новости

Минфин США назвал 25 российских компаний из нового санкционного списка

В санкционный список Минфина США попали еще 15 граждан РФ

В санкционный список Минфина США попали еще 15 граждан РФ

Банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США в четверг объявят о новых санкциях против РФ

Кремль заявил о невозможности провести встречу Путина и Байдена в ближайшее время

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

МИД Турции подтвердил отмену прохода кораблей США в Черное море

CNN узнал о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

CNN узнал о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

Байден посоветовал миру готовиться к следующей пандемии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');