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Володин отметил предсказуемость новых санкций США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Решение Вашингтона ввести новые санкции против России "носит недружественный, но предсказуемый характер", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он написал это в своем телеграм-канале.

Спикер считает, что арсенал обвинений в адрес Москвы США исчерпали и пошли по кругу.

"Вводя санкции, сами себя наказывают. В итоге им придется выстраивать отношения, которые ими же разрушены", - отметил он.

Володин считает введение санкций попыткой США, теряющих позиции, решить накопившиеся проблемы за счет других стран - "России, Китая, Европы и Ближнего Востока".

"Были бы они умнее, то прислушались к Путину и занялись решением проблем глобальной безопасности, борьбой с терроризмом, противодействием распространению наркотиков, - написал он. - Такая повестка может объединить всех в борьбе с общими вызовами. Сегодня это особенно важно в условиях пандемии, когда гибнет большое количество людей. Но вместо этого США выбирают решение своих политических задач: создание проблем для развития других стран ради сохранения своего лидерства".

15 апреля США ввели санкции против 32 российских граждан и организаций за попытки вмешательства в последние президентские выборы, а также за дезинформацию. Еще шесть технологических компаний попали под санкции за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России. Кроме того, с 14 июня американским банкам будет запрещено участвовать в первичных размещениях российского госдолга. Также из Вашингтона будут высланы десять дипломатов.

США Минфин Вячеслав Володин Госдума

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