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Матвиенко поставила двойку Минсельхозу и Минобрнауки за кризис в семеноводстве

Если супостаты перестанут завтра поставлять в Россию семена картофеля, людей будет нечем кормить, предупредила она

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на заседании, что недовольна "разбазариванием" сельскохозяйственных земель в стране и низкими темпами развития отечественного семеноводства.

Речь об этом зашла при обсуждении закона, устанавливающего правовые основы ведения госреестра и госмониторинга земель сельхозназначения.

Надо спасти хотя бы оставшиеся сельхозземли, и Минсельхозу надо занимать соответствующую позицию. Я не буду называть цифры, но столько сельхозземель застроили жильем, торговыми центрами, разбазарили. Надо сделать четкую ревизию, реестр, и Минсельхозу занимать позицию, чтобы регионы, руководители регионов заканчивали заниматься уничтожением сельхозземель", - считает она.

По ее словам, нужно полностью обеспечить россиян качественной отечественной сельскохозяйственной продукцией.

Кроме того, Матвиенко снова возмутилась темпами развития отечественного семеноводства.

"Надо планку другую ставить - ну, нельзя так в час по чайной ложке, - заявила она. - Вот завтра нам перестанут семена картофеля поставлять супостаты, и что мы будем делать? Чем будем людей кормить?"

Спикер сказал, что ставит "неуд" Минсельхозу и Минобрнауки за недостаточное внимание развитию отечественного семеноводства, поскольку пока "результат плачевный".

Она отметила, что Совет Федерации установит "самый жесточайший контроль" за тем, как ведется работа в этом направлении.

"И поверьте, что мы теперь вас в покое не оставим, и вы просто помидорами не отделаетесь. Вы давайте закатывайте рукава и занимайтесь серьезно этим", - сказала она, обращаясь к представителям министерств. Одновременно она заверила, что Совет Федерации готов оказать ведомствам поддержку в этом вопросе.

"И пока у нас не будет семян укропа, салата, картофеля, кукурузы и всего остального, вам по-прежнему будет "неуд" или выводы соответствующие", - подчеркнула Матвиенко.

Валентина Матвиенко Совет Федерации Минсельхоз Минобрнауки

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