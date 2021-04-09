Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще с семи предприятий Азербайджана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 9 апреля разрешает поставки томатов еще с семи предприятий Азербайджана, сообщает служба.

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Список компаний, которым разрешены поставки, размещен на сайте Россельхознадзора.

Ранее Россельхознадзор с 24 марта разрешил ввоз в Россию томатов с восьми азербайджанских предприятий.

Запрет на ввоз томатов из Азербайджана был введен 10 декабря 2020 года из-за обнаружения в них карантинных объектов.

В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.