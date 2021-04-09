Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:13Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще с семи предприятий Азербайджана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 9 апреля разрешает поставки томатов еще с семи предприятий Азербайджана, сообщает служба.

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Список компаний, которым разрешены поставки, размещен на сайте Россельхознадзора.

Ранее Россельхознадзор с 24 марта разрешил ввоз в Россию томатов с восьми азербайджанских предприятий.

Запрет на ввоз томатов из Азербайджана был введен 10 декабря 2020 года из-за обнаружения в них карантинных объектов.

В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Азербайджан Россельхознадзор

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Белоруссия сообщила о создании еще одной российской вакцины

США отметили рекордное наращивание РФ военного присутствия у границ с Украиной

США допустили отправку военных кораблей в Черное море для поддержки Украины

Пандемия коронавируса

РФПИ начал переговоры с властями Германии о поставке "Спутника V"

РФПИ начал переговоры с властями Германии о поставке "Спутника V"
Экономический кризис

GM остановит еще несколько заводов из-за нехватки полупроводников

Сооснователь Chewy Райан Коэн выдвинут в главы совета директоров GameStop

Сооснователь Chewy Райан Коэн выдвинут в главы совета директоров GameStop

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной

Козак допустил, что Россию вынудят защищать ее граждан в Донбассе

Козак предложил рассекретить переговоры по Донбассу

Козак предложил рассекретить переговоры по Донбассу

Козак назвал действия Киева в Донбассе пиар-акцией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');