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Филиппины вопреки призывам КНР продолжат патрулировать Южно-Китайское море

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал, что не отдаст приказ прекратить патрулирование силами ВМС страны и береговой охраны филиппинской исключительной экономической зоны в Южно-Китайском море, сообщает в Channel NewsAsia.

24 апреля филиппинская береговая охрана и бюро рыболовства начали морские учения в исключительной экономической зоне страны около являющегося объектом территориального спора с участием Китая архипелага Спратли (китайское название - Наньша) и атолла Скарборо-Шол. Учения начались после объявления Манилы об усилении своего присутствия с целью противостоять "угрозам" со стороны китайских судов. МИД КНР в свою очередь в понедельник призвал Манилу "прекратить действия, усложняющие ситуацию и обостряющие разногласия".

"Есть вещи, которые не могут быть предметом уступок, как для нас отвести назад (военно-морские силы - ИФ). Это трудно", - приводит слова Дутерте телеканал.

В то же время Дутерте признал, что Филиппины во многом обязаны Китаю, в том числе, за вакцины от коронавируса COVID-19: на Филиппины поступили примерно 3,5 млн доз китайской вакцины CoronaVac, в том числе, 1 млн из них Пекин передал в качестве дара. Однако, подчеркнул Дутерте, по вопросу доступа Манилы к морским путям "торговаться нельзя".

Ранее Bloomberg сообщал, что командование ВМС Филиппин отправило дополнительно четыре корабля для патрулирования района Южно-Китайского моря, в котором у Манилы существует территориальный спор с Пекином. Эти корабли должны будут поддерживать береговую охрану Филиппин и рыболовецкие суда в районе рифа Уитсун (китайское название Нюэцзяо) - части архипелага Спратли, где недавно усилилась активность китайских судов.

До этого филиппинские власти обнародовали фотографии более 200 китайских судов у рифа Уитсун 7 марта. Риф является частью архипелага Спратли в Южно-Китайском море, вокруг которого ведут спор КНР и другие члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам. При этом Уитсун находится в 324 км от провинции Палаван на западе Филиппин.

Филиппины Китай Южно-Китайское море

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