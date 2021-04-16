Москва денонсирует соглашение с США о регулировании передвижения дипломатов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия начинает процедуру денонсации соглашения с США, регулирующего передвижения дипломатов в стране пребывания, заявил на пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров

"У нас есть договор об "открытой суше", в соответствии с которым определенным категориям дипломатов (старший состав исключен из этих требований) необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается выезжать на 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство, - сказал он. - Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке".

По словам министра, США "полностью игнорируют требования направлять такие уведомления".

"Недавно опять был инцидент - представители аппарата военного атташе без уведомления путешествовали по центральной России, и на вопрос соответствующих представителей, почему уведомлений нет с ними, ни копии, ничего не было сделано вообще, просто проигнорировали и сказали, что не собираются этим заниматься", - сообщил Лавров.