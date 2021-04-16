Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:38Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

Москва изучает аспекты предложения Байдена о саммите

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Москва позитивно относится к предложению президента США Джо Байдена о проведении российско-американского саммита и сейчас продолжает изучать аспекты этой инициативы, заявил на пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров.

На этой же пресс-конференции министр много рассказал об ответах России на последние санкции США. Он назвал уже принятые решения, а также предупредил о запасе ответных мер на случай продолжения "обмена любезностями". Еще он сообщил, что в Кремле послу США Джону Салливану рекомендовали выехать в Вашингтон для консультаций.

Днем ранее представитель МИД Мария Захарова, комментируя только что введенные санкции, заявила, что Соединенные Штаты своими действиями "просто пытаются разрушить двусторонние отношения" с Россией.

В телефонном разговоре 13 апреля, Байден, как сообщалось, предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

На следующий день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет спешить с ответом на это предложение, и добавил, что "очень важно, чтобы подобные инициативы и слова о необходимости диалога коррелировались с реальными делами", подчеркнул он. Если после этого предложения США введут новые санкции против России, тогда корреляция будет меньше, отметил он.

После введения санкций пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что предложение о саммите остается в силе.

Джо Байден Владимир Путин США Джен Псаки Сергей Лавров Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 16 апреля

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Россия вышлет пятерых польских дипломатов

Россия вышлет пятерых польских дипломатов

Мосгорсуд попросили признать ФБК и штабы Навального экстремистами

В Кремле послу Салливану посоветовали поехать в Вашингтон

Лавров анонсировал публикацию черного списка американских чиновников

Лавров анонсировал публикацию черного списка американских чиновников

Мантуров с 740 млн руб. и Tesla остался в кабмине лидером по доходам

Мантуров с 740 млн руб. и Tesla остался в кабмине лидером по доходам

Путин задекларировал почти 10 млн рублей годового дохода

Доход семьи Мишустина в 2020 году вырос на 15% благодаря депозитам

Доход семьи Мишустина в 2020 году вырос на 15% благодаря депозитам

В Ялте готовятся ограничить подачу воды в туристический сезон

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');