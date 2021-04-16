Москва изучает аспекты предложения Байдена о саммите

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Москва позитивно относится к предложению президента США Джо Байдена о проведении российско-американского саммита и сейчас продолжает изучать аспекты этой инициативы, заявил на пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров.

На этой же пресс-конференции министр много рассказал об ответах России на последние санкции США. Он назвал уже принятые решения, а также предупредил о запасе ответных мер на случай продолжения "обмена любезностями". Еще он сообщил, что в Кремле послу США Джону Салливану рекомендовали выехать в Вашингтон для консультаций.

Днем ранее представитель МИД Мария Захарова, комментируя только что введенные санкции, заявила, что Соединенные Штаты своими действиями "просто пытаются разрушить двусторонние отношения" с Россией.

В телефонном разговоре 13 апреля, Байден, как сообщалось, предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

На следующий день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет спешить с ответом на это предложение, и добавил, что "очень важно, чтобы подобные инициативы и слова о необходимости диалога коррелировались с реальными делами", подчеркнул он. Если после этого предложения США введут новые санкции против России, тогда корреляция будет меньше, отметил он.

После введения санкций пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что предложение о саммите остается в силе.