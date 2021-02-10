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Посольство США отмежевалось от организации акции с фонариками

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - США никоим образом не вовлечены в организацию протестов в России, заявили "Интерфаксу" в американском посольстве в Москве.

"Любые обвинения или инсинуации (на этот счет) - это лишь попытка отвлечь внимание общественности и СМИ от стремлений граждан России мирно выразить свое мнение", - считают в дипмиссии.

Так там прокомментировали "Интерфаксу" заявление представителя МИД России Марии Захаровой.

Она сказала в эфире "Эха Москвы", что акция "Навальный - это любовь" которую наметил на 14 февраля руководитель сети штабов Навального Леонид Волков, организуется под влиянием Запада.

"Там цветочки бывают, ленточки", - рассказала она, отметив, что как правило подготовка акций со стороны США, натовских, брюссельских структур проходит именно так.

"Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хештеги, - продолжила дипломат. - Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идет работа".

Волков объявил об акции 9 февраля. Жителям больших городов он предложил вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять так несколько минут. В Кремле затруднились определить, был ли это призык к несанкционированному мероприятию.

Вечером 9 февраля Захарова сказала, что в Москве рассматривают представителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) как агентов влияния НАТО, получающих инструкции от альянса. Она аргументировала это тем, что 4 февраля Волков объявил, что акций в поддержку Навального, не будет до весны, а то и до лета. 8 февраля Волков участвовал в видеоконференции на площадке постпредства Польши в ЕС вместе с предствителями европейских стран, Великобритании и США. Захарова подчеркнула, что "страны ЕС плюс США плюс Британия" это уже не ЕС, это НАТО. И после этой беседы Волков, вопреки прежним заявлениям, объявил новую акцию.

США МИД Мария Захарова НАТО Леонид Волков Алексей Навальный

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