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СБ ООН принял резолюцию по Ливии с призывом создать мониторинг перемирия

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию по Ливии, задокументировавшую прогресс, которого добились стороны в политических вопросах, передают западные СМИ.

Резолюция также призывает создать группу наблюдения за прекращением огня численностью до 60 человек в составе Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Эта группа будет отдельной от механизма по мониторингу прекращения огня, над созданием которого работают противоборствующие стороны в Ливии. Предполагается, что группа ООН будет помогать местной мониторинговой команде следить за соблюдением прекращения огня.

В октябре прошлого года представители сторон межливийского конфликта в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня.

Затем в марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.

Ливия ООН СБ ООН

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