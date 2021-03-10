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Парламент Ливии утвердил переходное правительство

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Парламент Ливии в среду проголосовал за утверждение правительства национального согласия во главе с премьер-министром Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой, сообщает телеканал Al Arabiya.

Телеканал отмечает, что это самая многообещающая возможность разрешения ливийского конфликта за годы.

Ранее в город Сирт прибыли 132 депутата из регионов страны. В воскресенье началось специальное заседание Палаты представителей Ливии, обсуждалось вынесение вотума доверия переходному правительству.

Правительство должно будет руководить страной до выборов, намеченных на декабрь 2021 года. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале. Президентский совет возглавил ливийский дипломат Мухаммед Юнис Манфи, пользующийся поддержкой на востоке страны, а премьер-министром стал влиятельный предприниматель-миллиардер из Мисраты Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, поддерживаемый на западе Ливии.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Ливия

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