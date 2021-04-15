Ливия предложила повысить уровень диппредставительства в Москве до уровня посла

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ливия готова повысить свое дипломатическое представительство в России до уровня посла, заявил глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба.

"Мы надеемся, что ваше министерство примет решение о возвращении в Ливию посла и возобновлении деятельности посольства", - сказал Дбейба на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве в четверг.

"Мы со своей стороны также готовы повысить уровень дипломатического представительства в Москве до посла", - добавил ливийский премьер.

Дбейба также пригласил Лаврова посетить Триполи с визитом.