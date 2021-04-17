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МИД Украины решит вопрос о возращении консула в Петербурге на родину

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время будет решать вопрос о возвращении на родину ранее задержанного украинского консула в Санкт-Петербурге, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

Он утверждает, что украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов России. Украина определится с симметричным ответом на задержание своего дипломата.

Ранее представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил "Интерфаксу", что Сосонюка задержали на несколько часов, он уже вернулся в дипучреждение.

В субботу утром ФСБ РФ сообщило о задержании Сосонюка с поличным "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России".

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил "Интерфаксу", что Сосонюк, скорее всего, будет выслан из России.

Украина Евгений Енин Александр Сосонюк

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