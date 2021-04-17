В Петербурге задержан украинский дипломат

По данным ФСБ, Александра Сосонюка задержали при получении секретной информации от россиянина

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Дипломат был задержан с поличным 16 апреля при получении информации закрытого характера от россиянина, рассказали журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.