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В Петербурге задержан украинский дипломат

По данным ФСБ, Александра Сосонюка задержали при получении секретной информации от россиянина

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Дипломат был задержан с поличным 16 апреля при получении информации закрытого характера от россиянина, рассказали журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Санкт-Петербург

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