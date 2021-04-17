МИД РФ предписал украинскому консулу в Петербурге покинуть страну

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - МИД РФ рекомендовал украинскому консулу в Санкт-Петербурге Александру Сосонюку покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Об этом сообщили временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило, которого вызвали в субботу в МИД РФ. "С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации", - говорится в распространенном в субботу сообщении министерства.

В субботу утром ФСБ РФ сообщило о задержании Сосонюка с поличным при получении от россиянина данных из баз правоохранительных органов и ФСБ России. Позднее представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил "Интерфаксу", что дипломат был задержан на несколько часов, после чего вернулся в дипучреждение.

В МИД Украины обещают ответ на инцидент.