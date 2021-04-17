Число умерших от COVID-19 в мире превысило 3 млн

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, в субботу преодолело отметку в 3 млн, сообщает портал Worldometer.

Согласно его подсчетам, от коронавируса умерли 3 014 240 человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали более 140 млн случаев заражения.

В настоящее время коронавирусом болеют около 18 млн человек, 106 тыс. из них переносят заболевание в тяжелой форме.

Больше всего случаев заражения за время пандемии зафиксировали в США (более 32 млн). Эта страна лидирует и по количеству смертей (почти 580 тыс.).