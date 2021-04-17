Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:04Заразились
на 17.04В России 4 693 469+9 321В мире 139 931 461+854 855

Число случаев COVID в Москве за сутки оказалось максимальным с января

В целом по стране прирост снова превысил девять тысяч

Число случаев COVID в Москве за сутки оказалось максимальным с января
В резервном госпитале для больных COVID-19 в АТЦ "Москва"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 9 321 случай, в Москве - более 2,8 тыс. новых пациентов, это максимум с января. Таковы данные оперативного штаба, обнародованные в субботу.

Число новых пациентов превысило отметку в 9,3 тыс. впервые с начала апреля. До этого прирост за сутки не превышал 9,1 тыс., а всю текущую неделю держался в значениях более восьми тысяч за сутки.

По выздоровлении выписаны 8 832 человека, от коронавируса умерли 398 пациентов.

В Москве за сутки выявили еще 2 822 случая заражения. Скончались в столице 58 пациентов, 1 638 человек выздоровели. Накануне сообщалось о фиксации в городе 2 476 инфицированных. Таким образом, заболеваемость выросла почти на 14% или 346 случаев.

В последний раз схожий показатель регистрировали в столице 28 января, когда выявили 2 897 заболевших COVID-19.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Магаданской области, Республике Алтай и в Тыве (по три случая), по одному - в Еврейской АО и в Чукотском АО. Ни одного заболевшего - в Ненецком АО.

Еще 701 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 586 - в Московской области, 241 - в Ростовской области, 222 - в Нижегородской области, 196 - в Самарской области, 176 - в Воронежской области, 159 - в Иркутской области, 140 - в Саратовской области, 119 - в Свердловской области, 118 - в Красноярском крае, 115 - в Челябинской области, 109 - в Волгоградской области, по 105 - в Пермском крае, Краснодарском крае. Также 102 случая - в Ставропольском крае, 100 - в Башкирии. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 693 тыс. 469 случаев коронавирусной инфекции, 105 193 умерших и 4 млн 319 тыс. 389 выписанных.

Хроника коронавируса. Апрель.

18
В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом15 апреля. На Филиппинах наблюдается самый большой рост случаев COVID-19 с начала пандемии, многие пациенты вынуждены находиться дома, не получая жизненно необходимой помощи из-за переполненных больниц и повышая риск заражения членов семьи.14 апреля. Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса.13 апреля. В Англии открылись спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений и рестораны.12 апреля. Подземные переходы и другие общественные пространства в Варшаве дезинфицируют водой с высоким содержанием озона.11 апреля. Жители столицы Парагвая наблюдают за футбольным турниром.9 апреля. В дрезденском кинотеатре "Schauburg" открыли центр экспресс-тестирования на COVID-19.7 апреля. Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии.6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом
коронавирус

Новости по теме

Новости

В Петербурге задержан украинский дипломат

Что случилось этой ночью: суббота, 17 апреля

Минобороны РФ задействует более 50 самолетов в учении над Черным морем

Минобороны РФ задействует более 50 самолетов в учении над Черным морем

В Петербурге спустя пять дней потушили пожар на "Невской мануфактуре"

Пандемия коронавируса

В Петербурге отменили перчаточный режим

В Петербурге отменили перчаточный режим

Что произошло за день: пятница, 16 апреля

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Москва изучает аспекты предложения Байдена о саммите

Россия вышлет пятерых польских дипломатов

Россия вышлет пятерых польских дипломатов

Мосгорсуд попросили признать ФБК и штабы Навального экстремистами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');