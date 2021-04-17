Число случаев COVID в Москве за сутки оказалось максимальным с января

В целом по стране прирост снова превысил девять тысяч

В резервном госпитале для больных COVID-19 в АТЦ "Москва" Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 9 321 случай, в Москве - более 2,8 тыс. новых пациентов, это максимум с января. Таковы данные оперативного штаба, обнародованные в субботу.



Число новых пациентов превысило отметку в 9,3 тыс. впервые с начала апреля. До этого прирост за сутки не превышал 9,1 тыс., а всю текущую неделю держался в значениях более восьми тысяч за сутки.

По выздоровлении выписаны 8 832 человека, от коронавируса умерли 398 пациентов.

В Москве за сутки выявили еще 2 822 случая заражения. Скончались в столице 58 пациентов, 1 638 человек выздоровели. Накануне сообщалось о фиксации в городе 2 476 инфицированных. Таким образом, заболеваемость выросла почти на 14% или 346 случаев.

В последний раз схожий показатель регистрировали в столице 28 января, когда выявили 2 897 заболевших COVID-19.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Магаданской области, Республике Алтай и в Тыве (по три случая), по одному - в Еврейской АО и в Чукотском АО. Ни одного заболевшего - в Ненецком АО.

Еще 701 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 586 - в Московской области, 241 - в Ростовской области, 222 - в Нижегородской области, 196 - в Самарской области, 176 - в Воронежской области, 159 - в Иркутской области, 140 - в Саратовской области, 119 - в Свердловской области, 118 - в Красноярском крае, 115 - в Челябинской области, 109 - в Волгоградской области, по 105 - в Пермском крае, Краснодарском крае. Также 102 случая - в Ставропольском крае, 100 - в Башкирии. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 693 тыс. 469 случаев коронавирусной инфекции, 105 193 умерших и 4 млн 319 тыс. 389 выписанных.