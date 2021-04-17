Слуцкий назвал высылку Чехией дипломатов РФ серьезным ударом по отношениям

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Высылка 18 сотрудников дипмиссии - серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией", - сказал Слуцкий журналистам в субботу.

По его словам, "основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года".

"Реальных причин для такого шага, уверен, не было", - отметил глава комитета.

Слуцкий подчеркнул, что "как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют".