Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:09Заразились
на 17.04В России 4 693 469+9 321В мире 140 457 797+526 336

В Киеве и Донецке сообщили о новых обстрелах в Донбассе

Украинская армия насчитала 17 нарушений режима прекращения огня, ДНР - семь

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Донбассе режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил нарушался 17 раз, говорится в сообщении украинского штаба на странице в фейсбуке.

Там отметили, что с начала текущих суток в Донбассе режим прекращения огня был нарушен один раз, украинские военнослужащие не пострадали.

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявили, что украинская армия семь раз обстреляла территорию ДНР за прошедшие сутки.

Как сообщалось, в пятницу в результате артиллерийского удара по окраине Донецка погиб 57-летний мирный житель. На фоне этого происшествия ДНР призвала провести экстренное заседание трехсторонней контактной группы.

Украина ДНР

Новости по теме

Новости

Белорусская оппозиция сочла заявления о попытке госпереворота провокацией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 апреля

Лукашенко счел руководство США причастным к попытке его устранения

Полиция Чехии объявила в розыск россиян Петрова и Боширова

Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов

Лукашенко заявил о задержании заговорщиков после обращения к Путину

Лукашенко заявил о задержании заговорщиков после обращения к Путину

ФСБ России сообщила о предотвращении госпереворота в Белоруссии

Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него самого и его детей

Украина вышлет старшего дипломата посольства России

Украина вышлет старшего дипломата посольства России

Bloomberg узнал о готовности США ужесточить санкции против России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');