В Киеве и Донецке сообщили о новых обстрелах в Донбассе

Украинская армия насчитала 17 нарушений режима прекращения огня, ДНР - семь

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Донбассе режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил нарушался 17 раз, говорится в сообщении украинского штаба на странице в фейсбуке.

Там отметили, что с начала текущих суток в Донбассе режим прекращения огня был нарушен один раз, украинские военнослужащие не пострадали.

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявили, что украинская армия семь раз обстреляла территорию ДНР за прошедшие сутки.

Как сообщалось, в пятницу в результате артиллерийского удара по окраине Донецка погиб 57-летний мирный житель. На фоне этого происшествия ДНР призвала провести экстренное заседание трехсторонней контактной группы.