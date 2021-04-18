Житель поселка в ЛНР подорвался на мине

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель населенного пункта Новокиевка, подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике, подорвался на берегу реки Северский Донец, сообщил в воскресенье представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Погибший - мужчина 1972 года рождения. Осадчий отметил, что, "по предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом военнослужащими 3-й батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ".

"Призываем международных наблюдателей обратить внимание на негуманные способы и методы, применяемые подразделениями ВСУ, в части беспорядочного минирования берегов рек, автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий, от которых страдает мирное население как на подконтрольной украинской власти территории, так и в ЛНР", - сказал Осадчий.

Он также призвал жителей ЛНР к бдительности и при обнаружении взрывоопасных предметов сообщать в экстренные службы. "Настоятельно рекомендуем гражданам республики быть предельно внимательными и осторожными! Проход за знаки минной опасности категорически запрещен", - добавил Осадчий.