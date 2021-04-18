Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
на 18.04В России 4 702 101+8 632В мире 140 719 503+788 042

Житель поселка в ЛНР подорвался на мине

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель населенного пункта Новокиевка, подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике, подорвался на берегу реки Северский Донец, сообщил в воскресенье представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Погибший - мужчина 1972 года рождения. Осадчий отметил, что, "по предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом военнослужащими 3-й батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ".

"Призываем международных наблюдателей обратить внимание на негуманные способы и методы, применяемые подразделениями ВСУ, в части беспорядочного минирования берегов рек, автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий, от которых страдает мирное население как на подконтрольной украинской власти территории, так и в ЛНР", - сказал Осадчий.

Он также призвал жителей ЛНР к бдительности и при обнаружении взрывоопасных предметов сообщать в экстренные службы. "Настоятельно рекомендуем гражданам республики быть предельно внимательными и осторожными! Проход за знаки минной опасности категорически запрещен", - добавил Осадчий.

ЛНР

Новости по теме

Новости

Салливан заявил, что Байден и Путин встретятся при подходящих условиях

В Чехии у посольства России устроили акцию протеста

В Чехии у посольства России устроили акцию протеста

МИД Франции допустил принятие ЕС еще санкций против РФ из-за Навального

Премьер Чехии пообещал рассекретить данные о взрыве на складе в 2014 году

Премьер Чехии пообещал рассекретить данные о взрыве на складе в 2014 году

Выборы президента в Сирии запланировали на 26 мая

Ветеран ФСБ назвал провокацией обвинения Чехии в адрес спецслужб России

Устроивший стрельбу в Индианаполисе мужчина купил оружие легально

Устроивший стрельбу в Индианаполисе мужчина купил оружие легально

Первый полет вертолета НАСА на Марсе запланирован на 19 апреля

Первый полет вертолета НАСА на Марсе запланирован на 19 апреля

Белорусская оппозиция сочла заявления о попытке госпереворота провокацией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');