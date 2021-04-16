Донецк инициирует экстренное заседание контактной группы по Донбассу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Самопровозглашенная Донецкая народная республика инициирует экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины из-за роста напряженности на линии соприкосновения, заявили в делегации ДНР на переговорах.

В пятницу в результате артиллерийского обстрела Донецка погиб 57-летний мирный житель.

Накануне представитель ОБСЕ Хайди Грау заявила о резком росте числа нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта. Она также отметила учащение случаев препятствий для свободного передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Внеочередное заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу также созывалось 7 апреля, участники сообщили о его безрезультатности.