МИД РФ напомнил Праге о чешской недвижимости в Москве

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В МИД РФ напомнили Праге об имеющейся у чешской стороны недвижимости в центре Москвы на фоне заявлений пражских муниципальных властей относительно "возврата" части земельного участка, используемого посольством России в Праге.

"Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений. Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций", - говорится в комментарии МИД РФ в фейсбуке.

В нем подчеркивается, что инструменты для профессионального и компетентного диалога у российской стороны есть.

"Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнет прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", - резюмировали на Смоленской площади.

Ранее стало известно, что власти Праги требуют от России вернуть половину гектара городского парка Стромовка. "Коммерсантъ" цитирует чешское издание Seznam Zpravy, которое ознакомилось с постановлением, в котором чешская столица просит правительство принять меры, чтобы эта территория снова стала частью пражского парка.

Отмечается, сейчас на этой территории находятся здания, принадлежащие российскому посольству. Однако согласно земельному кадастру, этот участок принадлежит Чехии.