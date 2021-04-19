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Посольство Чехии в Москве не сможет принимать на работу граждан РФ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Посольство Чехии в Москве больше не сможет брать на работу российских граждан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И в отношении Соединенных Штатов Америки, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве. Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Власти Чехии в субботу сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

Чешские СМИ, при этом, отмечают, что Петров и Боширов, по некоторым данным, действительно были в районе склада боеприпасов, когда на нем произошёл взрыв.

Чехия. РФ

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