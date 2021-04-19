Объявленные "персона нон грата" чешские дипломаты покинули Москву

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Высланные российской стороной чешские дипломаты покинули Москву.

Они вылетели из РФ присланным ранее из Чехии спецбортом. Эта информация появилась на онлайн-табло аэропорта "Шереметьево".

17 апреля в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата". Им было предписано покинуть Россию до истечения дня 19 апреля.

Бывшие сотрудники чешского посольства в Москве вылетели из аэропорта "Шереметьево" вместе со своими семьями.

Ранее в понедельник из Праги вылетел самолет с высланными из Чехии российскими дипломатами. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Чехию покинули в общей сложности 62 человека: 18 дипломатов и 44 члена их семей, из которых 28 – это дети.