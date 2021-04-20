У Пентагона нет данных о связи потерь США в Афганистане и "сговора" РФ с талибами

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Пентагоне не располагают данными о том, что потери среди американских солдат в Афганистане каким-либо образом связаны с появлявшимися в американской прессе сообщениями о якобы выплатах талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ) со стороны России, сообщил в понедельник на брифинге представитель министерства обороны Джон Кирби.

"Я не осведомлен о какой-либо конкретной связи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане с идеей об этом. Я хочу четко пояснить, я не знаю", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Газета The New York Times летом 2020 года опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщала, что российская военная разведка якобы предлагала боевикам движения "Талибан" вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Сообщения о выплатах Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане опровергал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.