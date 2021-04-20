Лукашенко счел вакханалией слова о переносе из Минска переговоров по Донбассу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко назвал "чисто политической вакханалией" заявления о возможном переносе переговорной площадки Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска.

При этом белорусский лидер отметил, что в Минске "особо не парятся по этому поводу".

Видеофрагмент встречи обнародовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко добавил, что ему "просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться".

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил с предложением о переносе переговоров по Донбассу из Минска в Польшу по окончанию карантина из-за коронавируса.

"Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей... Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная демократическая страна", - заявил Кравчук в начале апреля в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что продолжать переговоры ТКГ в Белоруссии "нельзя ни в коем случае", так как эта страна "под каблуком России" и не является демократической страной.

Отношения Минска и Киева ухудшились после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, победителем на которых был объявлен Александр Лукашенко. В ЕС и США не признают его легитимным президентом, а в Киеве заявили, что будут называть его лишь по имени без указания должности.