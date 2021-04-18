Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
на 18.04В России 4 702 101+8 632В мире 140 719 503+788 042

Белоруссия по-прежнему готова предоставлять площадку для ТКГ по ситуации на Донбассе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия по-прежнему готова предоставлять площадку для трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков.

В миреГлава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по ДонбассуГлава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по ДонбассуЧитать подробнее

"Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям - во всяком случае, других нет. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы, потому что ... видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление", - сказал Арчаков в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Он подчеркнул, что Белоруссия всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий. "Что касается конфликта в Донбассе, мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами", - отметил заместитель госсекретаря Совбеза.

"Пользуясь случаем, я хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько не компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", - добавил Арчаков.

По его словам, Белоруссия, несмотря ни на что "готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации".

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Владимир Арчаков выступил с предложением о переносе переговоров по Донбассу из Белоруссии. Министр иностранных дел республики Владимир Макей нашёл его смехотворным. "Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске", - заявил министр.

Отношения Минска и Киева ухудшились после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, победителем на которых был объявлен Александр Лукашенко. В ЕС и США не признают его легитимным президентом, а на Украине заявили, что будут называть его лишь по имени без указания должности.

Белоруссия Владимир Арчаков

Новости по теме

Новости

Прага обсудит с НАТО вопрос о роли РФ во взрыве на чешском складе

РФ объявила "персона нон-грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве

РФ объявила "персона нон-грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве

МИД Украины сообщил о высылке из страны российского дипломата

Посол Чехии прибыл в МИД РФ

Салливан заявил, что Байден и Путин встретятся при подходящих условиях

В Чехии у посольства России устроили акцию протеста

В Чехии у посольства России устроили акцию протеста

МИД Франции допустил принятие ЕС новых санкций против РФ из-за Навального

Премьер Чехии пообещал рассекретить данные о взрыве на складе в 2014 году

Премьер Чехии пообещал рассекретить данные о взрыве на складе в 2014 году

Выборы президента в Сирии запланировали на 26 мая

Ветеран ФСБ назвал провокацией обвинения Чехии в адрес спецслужб России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');