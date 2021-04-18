Белоруссия по-прежнему готова предоставлять площадку для ТКГ по ситуации на Донбассе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия по-прежнему готова предоставлять площадку для трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков.

"Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям - во всяком случае, других нет. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы, потому что ... видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление", - сказал Арчаков в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Он подчеркнул, что Белоруссия всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий. "Что касается конфликта в Донбассе, мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами", - отметил заместитель госсекретаря Совбеза.

"Пользуясь случаем, я хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько не компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", - добавил Арчаков.

По его словам, Белоруссия, несмотря ни на что "готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации".

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Владимир Арчаков выступил с предложением о переносе переговоров по Донбассу из Белоруссии. Министр иностранных дел республики Владимир Макей нашёл его смехотворным. "Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске", - заявил министр.

Отношения Минска и Киева ухудшились после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, победителем на которых был объявлен Александр Лукашенко. В ЕС и США не признают его легитимным президентом, а на Украине заявили, что будут называть его лишь по имени без указания должности.