В Чехии стали пить меньше пива из-за пандемии

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Потребление пива в Чехии в 2020 году значительно уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чешский профсоюз пивоваров.

Согласно данным профсоюза, среднее количество выпитого пива на одного человека за год уменьшилось на 7 литров - до 135 литров. Отмечается, что это самый низкий показатель для Чехии с 1960-х годов.

По словам главы профсоюза Франтишека Самала, до 500 пивных были вынуждены закрыться в прошлом году, еще сотни, вероятно, прекратят работу в этом году.

"Я не помню времени, когда бы пивные и рестораны переживали подобный кризис", - сказал Самал.

Кроме того, в Чехии сократилось в 2020 году производство пива - почти на 7%. Экспорт пива также уменьшился - на 38 млн литров.

Пандемия коронавируса сильно ударила по Чехии в 2020 и начале 2021 года. Бары и рестораны были закрыты на протяжении нескольких месяцев. За время пандемии в стране выявили около 11 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 28 тыс. человек скончались от вызванных COVID-19 осложнений.