Эстонцы стали больше пить из-за снижения цен на алкоголь

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Потребление алкоголя в Эстонии растет второй год подряд и в 2020 году достигло наивысшего за последние пять лет уровня под влиянием продолжающегося в стране снижения цен на алкоголь, сообщили агентству BNS в понедельник в пресс-службе эстонского министерства социальных дел (Минсоцдел).

Согласно результатам проведенного Эстонским институтом конъюнктуры по заказу Минсоцдел исследования, в 2020 году жители Эстонии потребили в среднем 10,5 литра абсолютного спирта из расчета на одного взрослого человека (старше 15 лет), что на 1,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Потребление алкоголя в Эстонии увеличилось за счет роста потребления крепкого алкоголя, тогда как потребление пива и вина осталось на прежнем уровне, а потребление других слабоалкогольных напитков сократилось.

Директор Института конъюнктуры Марье Йозинг отмечает, что "потребление возросло значительно меньше, чем позволила бы людям их покупательная способность". "Произошедшее в 2019 году снижение акцизов на 25% повлекло за собой снижение розничных цен и сильнее всего снизились цены на крепкий алкоголь", - пояснила Йозинг, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В 2020 году доходы населения Эстонии выросли в среднем на 2,9%, а алкоголь в результате падения акцизов подешевел в среднем на 4,9%. Согласно подсчетам Эстонского института конъюнктуры, в 2019 году в Эстонии за среднюю нетто-зарплату можно было купить на 66 литров пива или 17 литров водки больше, чем до снижения акцизов.

"По оценке населения, потребление алкоголя в Эстонии по-прежнему слишком велико. Уменьшить потребление можно было бы, снизив легкую доступность алкоголя. По оценке большинства населения, не следовало бы продавать алкоголь, например, на спортивных состязаниях и на заправках", - отметила Йозинг.

Между тем, по предварительным данным Института развития здоровья, в 2020 году в Эстонии от заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголя умерли на 108 человек больше, чем в 2019 году.

В 2019 году парламент Эстонии принял законопроект о снижении на 25% акцизных ставок на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки в связи с ростом приграничной торговли алкоголем с Латвией из-за разницы в размерах акцизов между соседними странами. Эстонские медики осудили это решение, опасаясь увеличения потребления алкоголя жителями страны.