МВД ЛНР насчитало больше полумиллиона новых граждан России в Донбассе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российское гражданство по упрощенной схеме получили больше 500 тысяч жителей Донбасса, заявил через пресс-службу глава МВД самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Корнет. В ЛНР, по его данным, одобрено более 215 тысяч заявлений на получение российского паспорта.

16 марта лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что на тот момент гражданство России получили более 224 тысяч жителей самопровозглашенной республики.

18 февраля начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков говорил, что российское гражданство по упрощенной схеме получили 639 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса.

Президент Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". В эту категорию вошли жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В мае правительство Украины выпустило распоряжение о непризнании паспортов, выданных иностранным государством.