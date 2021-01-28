Паспорта РФ получили уже более 400 тыс. жителей Донбасса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил депутат Госдумы Андрей Козенко.

"По ряду решений президента РФ на территории России признаются документы, выданные в республиках. Граждане ДНР и ЛНР получили право приобретения российского гражданства в упрощенном порядке. И уже более 400 тыс. человек им воспользовались", - заявил Козенко в четверг на форуме "Русский Донбасс" в Донецке.

В сентябре 2020 года сообщалось, что российские паспорта получили порядка 300 тыс. жителей Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". В эту категорию вошли жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В мае 2019 года правительство Украины приняло распоряжение "О непризнании Украиной паспортных документов, выданных уполномоченными органами иностранного государства", в котором определен перечень управлений МВД России по выдаче паспортов РФ, действие которых Киев не признает.

Согласно данным проведенной в 2019 году электронной переписи, численность населения Украины составила 37 млн 289 тыс. человек (по состоянию на 1 декабря 2019). При этом точных данных о численности населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в настоящее время не имеется.

До начала в 2014 году войны на востоке Украины в Донецкой и Луганской областях проживали около 7 млн человек (16% всего населения страны). С начала войны в Донбассе зону конфликта покинула практически половина населения. Беженцы уехали либо на подконтрольные Киеву территории Украины (порядка 1,6 млн человек), либо в Россию (порядка 2 млн человек). В 2016 году в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщали, что около 3 млн людей живут в районах, непосредственно охваченных конфликтом (2,7 млн - в районах, подконтрольных вооруженным формированиям, 200 тыс. - вблизи линии соприкосновения, подконтрольной Украине).

В октябре 2019 года самопровозглашенные республики Донбасса провели собственную перепись населения, однако ее результаты до сих пор не обнародованы. Тем временем в правительстве Украины сообщали, что изучают возможность проведения переписи населения в Крыму и в Донбассе при помощи спутника.