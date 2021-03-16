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В Думе потребовали допустить россиян в ДНР и ЛНР к голосованию на думских выборах

В Думе потребовали допустить россиян в ДНР и ЛНР к голосованию на думских выборах
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Было бы правильно и целесообразно обеспечить гражданам России, которые проживают в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, возможность проголосовать на выборах в Госдуму, считает председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Это граждане Российской Федерации, которые приобрели все права, и соответственно, участвовать в выборах. Поэтому Россия обязана организовать для них возможность волеизъявления", - сказал он "Интерфаксу".

По его сведениям, Центризбирком России сейчас "обдумывает, как можно это организовать".

"Напрашивается вариант, при котором таким гражданам нужно будет переезжать куда-то на территорию РФ, например, в Ростов, но это сложно, это вопрос, на который пока ответа нет", - отметил депутат.

Ранее лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что регион хочет полноценно участвовать в думских выборах. В частности, он предложил кандидатам в депутаты вести агитацию на территории республики.

В интервью "Парламентской газете" Пушилин отметил, что у руководства ДНР пока нет взаимодействия по этому вопросу с ЦИК России.

Он добавил, что на данный момент гражданство России получили "более 224 000" жителей ДНР.

"При нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю в республиках Донбасса будет проживать более полумиллиона российских граждан. Сказать, что это очень патриотичный электорат, - ничего не сказать. То, что для многих россиян, - гражданский долг, для наших людей - долгожданная и дорогая сопричастность к определению судьбы своего Отечества", - подчеркнул он.

В конце января депутат Госдумы Андрей Козенко говорил, что российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 000 жителей Донбасса.

ДНР ЛНР Госдума Донбасс Леонид Калашников Денис Пушилин

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