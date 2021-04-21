Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:40Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

США опечалены прекращением найма российских сотрудников в американские дипмиссии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне расстроены из-за решения Москвы о начале процедуры по прекращению практики найма на работу граждан России в дипломатические миссии США, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс.

В миреРоссия денонсирует отношения с США до паритета. ОбобщениеРоссия денонсирует отношения с США до паритета. ОбобщениеЧитать подробнее

"Российское правительство сделало печальное публичное заявление в отношении местных сотрудников. Без сомнения, шаги по запрету на работу местных сотрудников повлияют на наших сотрудников в американском сообществе в России", - заявил Прайс на брифинге.

По его словам, местные сотрудники играют ключевую роль в работе американских дипмиссий по всему миру, в том числе и в Российской Федерации. "Их вклад важен для нашей работы, а также для нашей цели, которая состоит в том, чтобы иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией", - подчеркнул представитель госдепа.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в стране запускают процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.

"Мы давно уже говорим американцам о неприемлемом диспаритете в том, что касается численного состава дипломатических представительств России в США и США в России. Многие годы эта тема обсуждается, США вместо того, чтобы искать компромиссные общеприемлемые развязки, лишь ужесточали условия деятельности нашего посольства, наших консульств, да и нашего представительства при ООН", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Лавров продолжил: "И мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая Трудовой кодекс, процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран". Министр подчеркнул, что такая практика достаточно распространена и, в частности, ее широко используют сами США.

США РФ Нед Прайс

Новости по теме

Новости

Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе

Apple выпустила iPhone в фиолетовом цвете

Apple выпустила iPhone в фиолетовом цвете

Что произошло за день: вторник, 20 апреля

МИД РФ заявил о готовности ответить на любые враждебные действия Праги

В Чехии заявили, что не объявляли Петрова и Боширова в розыск

В Чехии заявили, что не объявляли Петрова и Боширова в розыск
Пандемия коронавируса

Черногория отменила все ограничения для туристов из России

Черногория отменила все ограничения для туристов из России

Аргентина произвела первую партию "Спутника V"

Глава МИД Чехии заявил о готовности выслать всех российских дипломатов

В ЕС запущен первый суперкомпьютер мирового класса

ФРГ, Дания и Финляндия подняли истребители из-за Ту-160 над Балтикой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');