США опечалены прекращением найма российских сотрудников в американские дипмиссии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне расстроены из-за решения Москвы о начале процедуры по прекращению практики найма на работу граждан России в дипломатические миссии США, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Российское правительство сделало печальное публичное заявление в отношении местных сотрудников. Без сомнения, шаги по запрету на работу местных сотрудников повлияют на наших сотрудников в американском сообществе в России", - заявил Прайс на брифинге.

По его словам, местные сотрудники играют ключевую роль в работе американских дипмиссий по всему миру, в том числе и в Российской Федерации. "Их вклад важен для нашей работы, а также для нашей цели, которая состоит в том, чтобы иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией", - подчеркнул представитель госдепа.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в стране запускают процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.

"Мы давно уже говорим американцам о неприемлемом диспаритете в том, что касается численного состава дипломатических представительств России в США и США в России. Многие годы эта тема обсуждается, США вместо того, чтобы искать компромиссные общеприемлемые развязки, лишь ужесточали условия деятельности нашего посольства, наших консульств, да и нашего представительства при ООН", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Лавров продолжил: "И мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая Трудовой кодекс, процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран". Министр подчеркнул, что такая практика достаточно распространена и, в частности, ее широко используют сами США.