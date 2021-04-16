Россия денонсирует отношения с США до паритета. Обобщение

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Москва не стала откладывать в долгий ящик оглашение своего ответа на новый пакет американских санкций, и уже в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров обнародовал перечень российских ответных мер.

Накануне США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорилось в сообщении.

Американский Минфин также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Кроме того, Вашингтон принял решение о высылке десяти сотрудников российского посольства в столице США.

Салливан и еще 10 американских дипломатов летят домой

Россия предсказуемо зеркально ответила на высылку представителей российской дипмиссии из США - десяти американским дипломатам будет предложено покинуть Россию. Также дана рекомендация поехать в Вашингтон для консультаций американскому послу Джону Салливану, слово "высылка" в его отношении, впрочем, не употреблялось.

В случае продолжения "обмена любезностями" с Вашингтоном, как подчеркнул Лавров, Россия может попросить США сократить число своих дипломатов в России до 300 - паритетного значения с российским дипломатическим присутствием в Америке за вычетом сотрудников постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, Россия ограничивает практику краткосрочных командировок сотрудников Госдепартамента в Россию для обеспечения функционирования диппредставительств, выдача соответствующих виз будет сведена к минимуму: до десяти человек в год на основе взаимности. Одновременно Москва запускает процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.

Россия также начинает процедуру денонсации соглашения об "открытой суше", по которому российские и американские дипломаты должны уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается выезжать на 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство - теперь такие вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.

Ущемление бизнеса остается "про запас"

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что озвученные меры - лишь часть из имеющихся в распоряжении России возможностей ответа. Он отметил, что Москва оставит "про запас" возможное принятие болезненных мер для американского бизнеса.

"Объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб на самом деле нашими специалистами оценивается как абсолютно "по плечу" нашей экономике, я думаю так оно и будет, мы в любом случае из любых ситуаций находили и будем находить выход", - сказал Лавров.

"Но у нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас", - добавил он.

В МИД РФ также подчеркнули, что понимают ограниченность возможностей страны зеркально ущемить США экономически, однако отметили, что определенный ресурс в этом плане присутствует, и что он будет задействован, если Вашингтон решит двигаться по санкционной спирали.

Лавров также заявил, что РФ будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны: "Мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь".

"Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу", - отметили в МИД РФ.

Там подчеркнули, что все это - не выбор российской стороны и отметили желание избежать дальнейшей эскалации с США.

"Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно - ни одна санкционная "волна" безнаказанной не останется", - заявили в МИД РФ.

"Черный список"

Уже после заявления МИД РФ на сайте российского внешнеполитического ведомства опубликовали список из восьми американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к реализации антироссийского курса. На Смоленской площади отметили, что этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 марта администрацией США санкций против российских официальных лиц.

Так, въезд в Россию закрыт для генерального прокурора США Мэррика Гарланда, директора Федерального бюро тюрем США Майкла Карвахаля, министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, советника президента США по внутренней политике, бывшего постоянного представителя при ООН и помощника по национальной безопасности Сьюзан Райс, директора ФБР Кристофера Рэя, директора Национальной разведки США Эврил Хейнс. В "черный список" также попали бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН Джон Болтон и бывший директор ЦРУ Роберт Вулси.

"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", - говорится в сообщении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что включенным в список американским чиновникам на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию.

Изучаем аспекты саммита РФ-США

Комментируя перспективы проведения российско-американского саммита на фоне нынешнего витка напряженности в отношениях с Вашингтоном, Лавров сказал, что Москва позитивно относится к этому предложению американского президента Джо Байдена и продолжает изучать различные аспекты данной инициативы.

"Много разговоров про предложение Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Как мы уже отмечали, мы к этому отнеслись позитивно, сейчас изучаем различные аспекты этой инициативы", - сказал Лавров.

В МИД РФ позже отметили, что Москва готова к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей.

В телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден, как сообщалось, предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.