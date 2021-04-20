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Глава МИД Турции заявил, что посетит Россию для обсуждения сотрудничества в сфере туризма

Чавушоглу посетит Россию после нормализации эпидемиологической обстановки в Турции

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посетит Россию, когда в республике нормализуется ситуация с коронавирусом COVID-19.

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"После того, как количество заболевших уменьшится, мы полетим в Россию вместе с нашим министром культуры и туризма и поделимся моделью сотрудничества (в сфере туризма)", - заявил Чавушоглу в эфире Haberturk.

Он также выразил надежду на то, что Москва пересмотрит решение о временной приостановке авиасообщения, так как количество заболевших коронавирусом постепенно снижается.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Мевлют Чавушоглу Турция РФ

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