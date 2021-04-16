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Кремль отверг предположения об охлаждении отношений Турции и РФ

Кремль отверг предположения об охлаждении отношений Турции и РФ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с ограничениями полетов в Турцию не связана с двусторонними отношениями Москвы и Анкары, а зависит от ухудшающейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этой стране, заявляют в Кремле.

"Отношения с Турцией развиваются, ситуация с запретом по туризму - эта ситуация никак не связана с двусторонними отношениями, она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он добавил: "И, конечно же, наши турецкие партнеры не могут не относиться с пониманием к нашей заботе о наших собственных гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство".

Отвечая на вопрос, означает ли это, что никакого периода охлаждения в отношениях России и Турции нет, Песков сказал: "Нет, конечно".

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул.

Дмитрий Песков Турция Коронавирус

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