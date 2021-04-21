Создатель чат-сервиса Discord прекратил переговоры с Microsoft о его продаже

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Discord Inc., создатель одноименного чат-сервиса, прекратила переговоры с потенциальными покупателями, среди которых была корпорация Microsoft, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В марте газета сообщала, что Microsoft намерена купить Discord не менее чем за $10 млрд.

По словам источников, переговоры между двумя компаниями пока завершились безрезультатно, но могут возобновиться в будущем.

Помимо Microsoft, интерес к Discord проявляли, по крайней мере, еще две компании. Тем не менее, Discord предпочла остаться независимой и может вернуться к идее проведения IPO.

Discord является производителем программного обеспечения для обмена сообщениями и видеозвонков. Сервис был создан для любителей видеоигр и очень популярен среди них, поскольку позволяет координировать игру и разговаривать во время игры. Быстрый рост Discord совпал с периодом скачка популярности коллективных онлайн-игр, таких как, например, Fortnite от Epic Games.

Число активных пользователей сервиса увеличилось вдвое в 2020 году на фоне пандемии коронавируса - до 140 млн. Выручка Discord в минувшем году выросла до $130 млн по сравнению с $45 млн годом ранее, но компания по-прежнему остается убыточной.

С момента своего создания в 2015 году Discord привлекла частное финансирование на сумму $480 млн, а в ходе последнего инвестраунда, состоявшегося в декабре, получила оценку в $7 млрд.