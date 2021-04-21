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В Японии объявят режим ЧС в Токио и двух регионах из-за COVID-ситуации

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Власти Японии, как ожидается, объявят о введении режима ЧС в столице страны в связи с ростом заболеваемости коронавирусом за три месяца до начала Олимпийских игр, пишут азиатские СМИ.

По их данным, правительство готовится объявить об ужесточении ограничений в Токио, а также в префектурах Осака и Хиого.

В случае введения режима ЧС, это будет уже третий с апреля прошлого года случай, когда власти страны применяют эту меру. В рамках этого режима региональные власти получат возможность закрывать магазины, тематические парки и другие объекты.

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Губернатор Токио Юрико Коикэ, как ожидается, попросит о введении режима ЧС в столице с 29 апреля по 9 мая, на этот период в Японии проходится так называемая "Золотая неделя" - несколько праздничных дней, объединенных с выходными.

В среду в Японии выявили 843 новых случая заражения коронавирусом. Неделей ранее, 14 апреля, в стране зарегистрировали 591 новый случай.

В общей сложности за время пандемии в Японии зафиксировали 130 тыс. заболевших COVID-19, около 1,8 тыс. из них умерли.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти 23 июля - 8 августа.

В марте организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) комитет принял беспрецедентное решение о запрете приезда зрителей из-за рубежа, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Япония Токио

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