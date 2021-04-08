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Власти Токио захотели ввести экстренные меры из-за роста COVID-заболеваемости

Власти Токио захотели ввести экстренные меры из-за роста COVID-заболеваемости
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Власти Токио попросили правительство Японии о разрешении ввести экстренные ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19, сообщает Associated Press.

В столице Японии режим ЧС отменили в январе. По словам губернатора Токио Юрико Коикэ, "это лишь вопрос времени, когда Токио столкнется с такой же ситуацией, что и Осака".

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Накануне в Осаке ввели режим ЧС из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, эстафету олимпийского огня в этой префектуре решили провести без зрителей.

Коикэ сказала, что, возможно, в пятницу будут обсуждаться детали новых мер, например, ограничение на работу ресторанов и баров.

Агентство отмечает, что в Японии в целом наблюдается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Накануне сообщалось о 3,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения за время пандемии достигло почти 494 тысяч.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Япония Токио

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