Brent подешевела до $65,13 на росте запасов в США и тревогах из-за COVID

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг на данных о неожиданном росте запасов нефти в США и опасениях относительно спроса на топливо в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составила $65,13 за баррель, что на $0,19 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,25 (1,9%) - до $65,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,13 за баррель, что на $0,22 (0,36%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов опустилась на $1,32 (2,1%) - до $61,35 за баррель.

Оба контракта завершили торги в среду на минимальных отметках с 13 апреля, по данным Dow Jones.

"На энергетическом рынке сейчас много движущих сил, включая растущую обеспокоенность по поводу распространения COVID-19 в мире, которое подрывает восстановление потребительского спроса", - отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, слова которого приводит MarketWatch.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это первый за четыре недели рост запасов нефти в США. Товарные запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,07 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,55 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,4 млн баррелей.

Инвесторы обеспокоены возобновлением роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, которое ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса.

Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных префектурах Японии может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

В центре внимания участников рынка также перспективы принятия в США законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), в соответствии с которым министерство юстиции США сможет подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК, отмечают аналитики.