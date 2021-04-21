Пашинян потребовал жесткой реакции на протесты в Сюникской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правоохранительным органам привлечь к ответственности виновных в беспорядках во время акций протеста против его приезда в Сюникскую область республики.

"Произошло очевидное нарушение закона. Ожидаю, что правоохранительные органы четко и жестко отреагируют, поскольку нельзя позволять, чтобы в Армении была атмосфера безнаказанности", - сказал Пашинян на совещании в областной администрации в городе Капан в среду.

Он обратился к присутствующим на совещании директору Службы национальной безопасности Армении Армену Абазяну и начальнику полиции республики Ваге Казаряну.

"Ожидаю, что вопрос будет решен жесткими методами и виновные будут привлечены к ответственности и общественность будет об этом проинформирована", - заявил Пашинян.

Представитель Следственного комитета Армении доложил премьеру, что возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, сопровождающееся применением насилия к личности или с угрозой его применения и совершенное с исключительным цинизмом".

Ранее в среду жители городов Мегри и Каджаран Сюникской области вышли на уличные акции против приезда Пашиняна.

Между жителями города Мегри и охраной премьера произошла драка.

Пашиняна, который пытался прогуляться по городу, чтобы встретиться с его жителями, сопровождали более сотни человек, выкрикивая в его адрес оскорбительные выражения. Премьер Армении сел в машину и покинул город.

Из-за акций протеста Пашинян не смог посетить город Каджаран и вернулся в Капан. Там местные жители перекрыли ведущую к городскому кладбищу автодорогу, чтобы он не смог посетить могилы погибших в карабахской войне.