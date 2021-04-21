Кортеж премьера Армении забросали яйцами

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Кортеж премьера Армении Никола Пашиняна забросали яйцами его противники в общине Шурнух Сюникской области.

Видеокадры этого распространило в среду областное телевидение. Кортеж Пашиняна двигался в сопровождении автомобиля российских миротворческих сил.

Община Шурнух в Сюникской области стала приграничной с Азербайджаном после войны в Карабахе осенью 2020 года.

Ранее в среду Пашинян поручил правоохранительным органам привлечь к ответственности виновных в беспорядках во время акций протеста против его приезда в Сюникскую область. "Ожидаю, что вопрос будет решен жесткими методами и виновные будут привлечены к ответственности, а общественность будет об этом проинформирована", - сказал Пашинян на совещании в областной администрации в городе Капан.

Представитель Следственного комитета Армении доложил премьеру, что возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, сопровождающееся применением насилия к личности или с угрозой его применения, и совершенное с исключительным цинизмом".

Ранее в среду жители городов Мегри и Каджаран Сюникской области вышли на уличные акции против приезда Пашиняна. Между жителями города Мегри и охраной премьера произошла драка.

Из-за акций протеста Пашинян не смог попасть в город Каджаран и вернулся в Капан. Там местные жители перекрыли ведущую к городскому кладбищу дорогу, чтобы он не смог посетить могилы погибших в карабахской войне.