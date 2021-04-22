Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Меркель позитивно оценила возвращение США к сотрудничеству по климату

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель позитивно оценивает возвращение США к сотрудничеству по климату.

"Я рада, что США вернулись к совместной работе по климатической политике", - сказала она в четверг, выступая на климатической конференции, организованной США и проходящей в режиме видеосвязи.

В миреПутин принял приглашение Байдена выступить на климатическом саммитеЧитать подробнее

Меркель рассказала участникам конференции про "зеленую" политику Германии. "У нас уже существует политика перехода к климатически нейтральным эмиссиям", - напомнила она.

Канцлер пообещала, что до 2038 года Германия откажется от угольных электростанций и будет больше инвестировать в обновляемые источники энергии.

Ангела Меркель США

Новости

МИД РФ счел, что Чехия встала на путь разрушения отношений с Москвой

Чешский посол прибыл на Смоленскую площадь

Вертолет НАСА совершил второй успешный полет на Марсе

Вертолет НАСА совершил второй успешный полет на Марсе

Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства

Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства

Кондитеры РФ пытаются "не уронить до нуля" экспорт в Евросоюз

Кондитеры РФ пытаются "не уронить до нуля" экспорт в Евросоюз

ПАСЕ потребовала освободить Навального до 7 июня

Глава МИД Франции предупредил Москву об ответственности за Навального

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Саммит НАТО в 2021 году состоится 14 июня

В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19

В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');