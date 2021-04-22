Меркель позитивно оценила возвращение США к сотрудничеству по климату

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель позитивно оценивает возвращение США к сотрудничеству по климату.

"Я рада, что США вернулись к совместной работе по климатической политике", - сказала она в четверг, выступая на климатической конференции, организованной США и проходящей в режиме видеосвязи.

Меркель рассказала участникам конференции про "зеленую" политику Германии. "У нас уже существует политика перехода к климатически нейтральным эмиссиям", - напомнила она.

Канцлер пообещала, что до 2038 года Германия откажется от угольных электростанций и будет больше инвестировать в обновляемые источники энергии.