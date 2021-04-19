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Путин принял приглашение Байдена выступить на климатическом саммите

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден предложил организовать саммит для обсуждения проблем климата 22-23 апреля в формате видеоконференции. В Вашингтоне сообщили, что Байден пригласил на саммит 40 мировых лидеров, в том числе Путина.

18 апреля в Кремле заявили, что решение об участии Путина в климатическом саммите будет приниматься после того, как станут известны все детали мероприятия. "К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", - сказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, по его словам, Москве "надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать".

Владимир Путин

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