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Главы ДНР и ЛНР пригласили Зеленского в Донбасс

Главы ДНР и ЛНР пригласили Зеленского в Донбасс
Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин (слева направо, архивное фото)
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин пригласил украинского президента Владимира Зеленского провести переговоры на линии соприкосновения в Донбассе.

"Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами", - заявил Пушилин в видеообращении к президенту Украины, которое было опубликовано в четверг на его официальном сайте.

Он также допустил переговоры в формате видеоконференции.

"Если Вам все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, мы с Леонидом Ивановичем (Пасечником) готовы и к дебатам с вами в формате онлайн", - сказал Пушилин в видеообращении.

Ранее в четверг глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о готовности встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно", - говорится в заявлении Пасечника.

Как сообщалось, Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса. Со своей стороны Путин заявил, что если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями ЛНР и ДНР.

Вместе с тем он заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве. "Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

Денис Пушилин ДНР Леонид Пасечник Донбасс Украина Владимир Зеленский

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