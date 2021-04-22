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Глава СММ ОБСЕ на Украине заявил о расширении боевых действий в Донбассе

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, посол Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели миссии фиксируют расширение боевых действий в Донбассе.

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"Миссия зафиксировала усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения, а также увеличение количества жертв среди гражданского населения и случаев повреждения или разрушения объектов гражданской инфраструктуры", - заявил Чевик в своем обращении к Постоянному совету ОБСЕ в режиме видеоконференции в четверг.

"Каждая жертва (...) усугубляет напряженную обстановку, обуславливая цикл насилия, который подрывает политические усилия, направленные на урегулирование ситуации", - добавил он.

Он также отметил о наличии препятствий деятельности СММ ОБСЕ в Донбассе, "многие из которых выглядят умышленными и целенаправленными".

Ранее главы ДНР и ЛНР пригласили украинского президента Владимира Зеленского провести переговоры на линии соприкосновения в Донбассе в ответ на его предложение президенту РФ Владимиру Путину о встрече в любой точке Донбасса. Со своей стороны Путин заявил, что если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями ЛНР и ДНР.

Донбасс Украина ОБСЕ

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